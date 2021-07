Suveüritused muudavad pühapäeval liikluskorraldust

Nii riigimaanteedel kui kohalikel teedel on kehtestatud liikluspiiranguid ning arvukalt on ka suletud teid. Liiklusjuhtimiskeskus palub liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigud on leitavad Targa Tee kaardilt tarktee.ee või näiteks Waze'i mobiilirakendusest.