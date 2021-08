Hiiumaal on praamile taas mitmetunnine järjekord

«Kella 17.30 ajal, enne kui üldjärjekorra autod 17.30 väljunud praamile said, oli järjekord sadama kassast maantee poole umbes 500 meetrit. Seda ei tundu palju, kuna varem on olnud juttu mitme kilomeetri pikkustest järjekordadest, aga tuleb arvestada ikkagi sellega, et Regula on tavapärasest praamist poole väiksem, mis tähendab, et praktiliselt tema üldjärjekordi teenindada ei suudagi, kuna eelmüüdud piletite hulk on ka päris suur,» rääkis Heltermaal viibinud ERR-i korrespondent Juhan Hepner.