43-aastane Kirill sõitis neljapäeval kella 13.30 väljunud Tallinki Megastari laevaga Soome tööle. Tema oli üks neist, kes valis kahe vaktsiinidoosiga manustatava Pfizeri vaktsiini. Kuna ta enne septembrit kindlasti Eestisse tagasi ei tule, tundus talle hea variant saada esimene süst laeval ning septembris kodumaale naastes teine doos. «Ma olen õnnelik, et Tallink sellise asja korda saatis. Siin on rahulik, puhas ja ei ole närvi ajavat tunglemist,» kirjeldas Kirill. See, et vaktsineerimine tehti laeval, ei kohutanud teda üldse, kuna ta usaldab nii meditsiiniõdesid kui ka Tallinki.