Valjala maalinnuse väljakaevamised on toonud ilmsiks mõndagi uut

«Ega me päriselt ei saa ju öelda, milline see ringvall oli, sest seda ju enam ei ole. Aga siit kaevandist me näeme, et see on vähemalt siin olnud umbes 2,7 kuni kolme meetri laiune ja tõenäoliselt inimese kõrgune või midagi taolist. Põhimõtteliselt oli see väga oluline lisakindlustus,» kirjeldas Mägi.

«Nagu me arvasime, siin tundub olevat olnud mingi hoone, mis on olnud ilmselt palkidest ja palkide all on olnud kividest vundament. Ja need kivid on siin kenasti näha, see vöönd. Need on hästi robustsed majapidamiskeraamika killud, majapidamises kasutatud potikillud,» rääkis Mägi.