Endine kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

Viitseadmiral Tarmo Kõutsi sõnul on laevandus globaalse ulatusega rahvusvaheline ärikeskkond, kus konkureerivad ettevõtted ja riigid ning ajaloolise merelinnana peab Tallinn tegema linna avamiseks merele tänasest kordades rohkem.

Endise kaitseväe juhataja ja riigikogu liige Tarmo Kõutsi sõnul tuleb taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel nii, nagu seda on teinud Helsingi, Stockholm, Kopenhaagen ja teised Euroopa mereriikide pealinnad. «Kui vaadata Tallinna arengukava aastani 2035, siis puudub linnal visioon turismi, väikelaevanduse ja paadimajanduse elavdamiseks ning pealinna avamiseks merele,» lausus Kõuts.

Ta lisas, et Tallinn on olnud sajandeid laeva- ja sadamaehituse keskus ja Eesti kaubalaevastiku baas. «Lisaks on Tallinnal potentsiaal olla regiooni kõige atraktiivsem mereturismi sihtkoht. Selleks tuleb vaadata linna ja merd kui ühtset tervikut. Tähtsal kohal on sadamate ümber asuvad turismi- ja vaba aja veetmise võimalused ning väikesadamate võrgustikud. Selleks, et merendus õitseks, tuleb senisest enam panustada ka merendusega seotud infrastruktuuri,» selgitas Kõuts.

Ta lisas, et eraldi tuleb esiplaanile tõsta haridusvaldkond. «Eestlased on olnud Euroopa üks paiksemaid mere ääres elavaid rahvaid. Meie merekultuur ja traditsioonid on väärtus, mida tasub hoida ja edasi arendada. Selle kultuuri edasikandmiseks on vaja toetada merendusega seotud noortele suunatud klubisid ja juurutada noortekeskustes merendusega seotud tegevusi,» ütles Kõuts.