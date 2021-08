Maarjamäe jalgpallihalli küsimus seisab riigi otsuse taga

«Kõnealuse maa omanik on riik ehk Riigi Kinnisvara AS (RKAS), kelle esitatud detailplaneeringu algatamise taotlust oli Tallinna Linnavalitsus kohustatud menetlema. Aastate vältel on Tallinna linn korduvalt palunud täpsustada riigil kui maa omanikul, kas soovitakse detailplaneeringu menetlus lõpetada või jalgpallihalli kavandatavat asukohta muuta. Oleme osutanud ka asjaolule, et piisab üksnes riigil maa omanikuna pöörduda linna poole ja me peatame või lõpetame detailplaneeringu menetluse,» kirjutas Võrk Laurile.