Galerii ⟩ Tarmo Soomere pidas presidendi ameti töövestlust Reformierakonna fraktsiooniga

«Teaduste Akadeemia presidendina on Tarmo Soomere väärikalt täitnud ühiskondlikult olulist positsiooni, nii et tegemist on tõsiseltvõetava kandidaadiga. Tahame fraktsioonis uurida, kuidas ta näeb riigipea rolli Eesti põhiseadusega seoses, millised teemasid sooviks presidendiks valituna eest vedada ning millisena näeb riigipea ülesandeid sise- ja välispoliitikas,» ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.