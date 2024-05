Eesti sitkusest vaimustunud ameeriklased viisid koju häid sõnumeid

Kaplani Leedust pärit abikaasa tähendas, et sügavat muljet avaldasid kõik, kellega õnnestus suhelda – president Alar Karis, kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, riigikogu liikmed. Samuti käik Tapale, kus kohtuti Scoutspataljoni ülema kolonelleitnant Ranno Raudsiku ning tema üksuse sõduritega. «Nad on julged ja vastupidavad aga samuti kindlameelsed, sest kui küsisin nende valmisoleku kohta [oma riiki kaitsta] tuli kõhklemata vastus, et nad on valmis. See puudutas mind väga, et nad olid ausad ja otsekohesed,» tähendas ta.