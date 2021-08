Tanel Kiik kutsub ametist tagasi kantsler Marika Priske

Postimehele teadaolevalt sai Tanel Kiik möödunud nädalal ultimaatumi, et sotsiaalministeeriumis peavad muutused toimuma. Nimelt peaminister Kaja Kallas oli viidanud sellele ka pressikonverentsil: «Vaktsineerimisega on tõesti liiga palju probleeme ja see tempo on liiga aeglane. Me ei ole kuidagi selle olukorraga rahul. Lähiaeg toob selle selguse, mis personali ümberkorraldustega on vaja teha, et tegelikult need käigumuutused tuleksid. Selge on see, et juhtivtasandil on muutusi vaja.»