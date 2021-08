Tallinna Vanalinna Päevade suurkontsertidele pääsu tagab Covid-tõend

Piiratud alal toimuvale väliüritustele, millel osaleb rohkem kui 100 inimest, pääsevad üksnes need, kellel on kontrollijatele ette näidata enda vaktsineerituse, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõend. Nõuetekohast tõendit on võimalik esitada kas väljatrükituna või nutitelefoni alla laetult digitaalselt. Nimetatud Euroopa Liidu standardile vastav Covid-digitõend on võimalik endale luua patsiendiportaali digilugu.ee ID-kaardiga sisse logides.