Tarmo Soomere presidendiaktsiad tõusid pärast tänaseid kohtumisi

«Teaduste Akadeemia presidendina on Tarmo Soomere väärikalt täitnud ühiskondlikult olulist positsiooni, nii et tegemist on tõsiseltvõetava kandidaadiga,» põhjendas Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev, miks erakond nõustus Riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) ettepanekuga kaaluda Soomere kandidatuuri Eesti Vabariigi presidendiks.