Küsimusele, kas Priske toodi ohvriks olukorras, kus sotsiaalministeerium on saanud koroonakriisi ohjeldamisel palju kriitikat, vastas Kiik, et kriisis on kindlasti kõik vigu teinud – nii ministrid, valitsus kui ka ametnikud. Tema hinnangul ei kehti see selgitus üksnes Eesti kohta, vaid koroonapandeemia on tõuganud samasugusesse seisu kõik riigid. «Praeguses olukorras, vaadates tagasisidet nii avalikust sektorist kui ka erasektorist, teistelt ministeeriumitelt ja ka poliitikutelt, on näha, et nende peamine surve ja vastasseis on kujunenud sotsiaalministeeriumi kõrgema juhtkonna tasandil ning ametkondlikul tasandil.» Ministri hinnangul ongi planeeritavad vangerdused tehtud n-ö kodurahu huvides. «Nende vahetuste-uuendustega püüamegi seda vastasseisu lahendada,» sõnas Kiik.