Laagna teed ületav Ilvese sild suletakse remondiks

Abilinnapea Andrei Novikov märkis, et pärast põhjalikke rekonstrueerimistöid saab Ilvese sild täielikult kaasajastatud, varasemalt on paigaldatud uus trepp koos invapanduse ja piiretega. «Eelseisvate ehitustööde käigus parandatakse Ilvese silla tehnilist seisukorda ja teekatendit ning uuendatakse valgustust ja piirdeid. Seeläbi muutuvad jalakäijate ja ratturite liiklemistingimused ohutumaks ja mugavamaks. Ühtlasi on käimas Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee teise etapi ehitustööd, mis valmivad tänavu septembris,» sõnas Novikov.