Kodus vaktsineerimine takerdub logistika taha

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv selgitas, et vajadusel viivad koduvaktsineerimist läbi kas perearstid ise või haigekassa koostööpartnerid, kes osutavad koduõenduse teenust.

Mõlemad peavad tellima vaktsiinid, kuid arvestada tuleb ooteajaga. «Reeglina igal nädalal igasse punkti vaktsiine viiakse,» ütles Parv.

Üks haigekassa partneritest, kes kodus vaktsineerimisi läbi viib, on OÜ Koduõde. Õendusjuht Aili Külvi ütles, et alates maist on nad teinud umbes 250 süsti, kuid viimased kaks nädalat on vaktsineerimises olnud paus soovijate puuduse tõttu.

Üksikud soovijad on teadmata ajaks ootele pandud logistilistel põhjustel. Kui üks vaktsiini viaal avatakse, tuleb viis süsti ära teha kahe tunni jooksul.

«Meil hetkel üks inimene ootabki [Tallinnas] Koplis ja üks Pääskülas,» näitlikustas Külvi probleemi. «Kahe tunni jooksul erinevatesse linnaotstesse ei jõua.»

Külvi sõnul tuleb paraku üksikul soovijal oodata seni, kuni tema lähedal avaldab soovi vaktsiini saada piisav hulk inimesi. Ooteaega ei ole võimalik aga prognoosida. Teise variandina oskas Külvi pakkuda muu vaktsineerimisvõimaluse otsimist.

Tallinlane Kati Kattai tunnistas, et tema 94-aastane kesklinnas elav isa ootab kodus vaktsiini alates jaanuarist, kui perearstid hakkasid koostama nimekirju abivajajatest. Juunis võeti perekonnaga ühendust ja pakuti võimalust vaktsineerimiseks, mis sel hetkel neile ei sobinud.

Kattai selgitas, et isa hooldaja on võtnud olukorra lahendamiseks ühendust nii perearstiga kui infotelefoniga 1247, kuid on kuulnud vastuseks, et vaktsiini ei ole ja seda ei saa kätte. Samuti ei ole osatud talle selgitada, kust ta oma küsimustele ja murele üldse lahenduse peaks saama.

Parve hinnangul olukord kodus vaktsineerimisega hetkel problemaatiline ei ole, kuid möönab, et mõni inimene on pidanud süsti ka kuu aega ootama.

Kuna ühedoosilisele Jansseni vaktsiinile on tekkinud tarneraskused, otsustas haigekassa kodus vaktsineerimist lubada ka Moderna vaktsiiniga.

«Kodus vaktsineerimiseks sobib nüüd ka Moderna vaktsiin, selles osas täpsustati vaktsiini ravimilehte sellel nädalal,» selgitas Parv. Külvi aga teisipäeval ERR-iga vesteldes sellisest võimalusest veel kuulnud ei olnud.

Haigekassani on jõudnud viimase kolme kuu jooksul 1840 inimese soov saada vaktsiin kodus, kellest peaaegu 80 protsenti on süsti ka saanud. Üksikuid soovijaid lisandub iga päev. Haigekassal puudub Parve sõnul praegu ülevaade, kui palju vaktsiine on perearstid ise kodus manustamas käinud.