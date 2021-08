Põhja prefektuuri narkopolitseinikud tabasid karfentanüüliga äritseja

Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Lauri Jõgi sõnul on tegemist kõige ohtlikuma Eesti turul leiduva narkootilise ainega. «Karfentanüül on tavalisest fentanüülist pea 100 korda kangem, mistõttu on selle aine mikrokogused eluohtlikud. Ka kogenud tarvitajatel on oht üledoseerimiseks suur, mistõttu oli oluline meeste tegevuse lõpetamine ja aine tänavatele jõudmise tõkestamine,» ütles Jõgi.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul leidub alati kuritegelike ambitsioonidega inimesi, kes püüavad turul uusi narkomüügi võrgustikke üles ehitada. «Fentanüüli ja selle derivaate liigub Eestis tänu õiguskaitseasutuste pingsale tähelepanule jätkuvalt vähe, mille tõestuseks on kallinenud doosihind ja aine raskendatud kättesaadavus tänavatel. Pingutame iga päev tapvate uimastite levitamise tõkestamise nimel, sest just need ained on enamike üledoosi tõttu kaotatud elude taga. Kuigi viimaste aastate narkosurmade arv püsib jätkuvalt viimaste kümnendite madalaimal tasemel, näitab kõnealune kinnipidamine, et töö selles vallas ei lõpe,» ütles Pikaro.