Valitsuserakonnad mängivad Soomerega keerutamismängu

«Kui saame aru, et tal on koalitsiooni toetus, on see võimalik,» vastas Isamaa peasekretär Priit Sibul pärast 2,5-tunnist kohtumist küsimusele, kas Isamaa toetab Soomeret presidendikandidaadina. «Aga Soomerel endal ei ole siiani selgust, kas koalitsioon teda toetab või ei toeta, kuigi tema nimi on välja käidud. Mis nalja te teete – peate leidma kandidaadi, kelles suudate omavahel kokku leppida ja meie või sotsiaaldemokraatide toetus saada. Meile ei ole vaja seda etendust, me teame, kuidas poliitilised protsessid toimivad. Meie huvi on valida president parlamendis, selleks on vaja 68 häält. Oma positsiooni tajume üsna hästi, nüüd jääb küsimus, kas ja kuna koalitsioonierakonnad oma seisukoha kujundavad.»