Valitsus kiitis heaks maareformi lõpetamist toetava eelnõu

Tänavu märtsiks on Eestis reformimata veel vähemalt 22 500 maaüksust, mille pindala ulatus 19 000 hektarini, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Osalt on eelnõu eesmärk lahendada maareformist edasikandunud probleeme. Näiteks tekkis maareformi käigus kinnisasjade vahele suurel hulgal iseseisva kasutusvõimaluseta maatükke ja ribasid, millest kehtiva õiguse järgi tuleks moodustada eraldi kinnisasi. Muudatuste tulemusel lahendatakse need maakorraldustoimingu käigus ja eraldi kinnisasju ei moodustata. Selle tulemusel on erastatud või tagastatud maade omanikel neid lihtsam liita olemasolevate kinnisasjadega.