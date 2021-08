Raha eest saab postipaki deklareeritud kiirelt, tasuta võib nuputama jäädagi

Alates juulist kadus väljastpoolt Euroopa Liitu tellitavate väikesaadetiste käibemaksuvabastus. Kui kolmandast riigist tellitud kaup Eestisse jõuab, on selle saajal kaks varianti, kas valida Omniva tasuline mugavusteenus või deklareerida pakk tasuta maksu- ja tolliametis ise. Tasuga saab kiirelt. Tasuta võib juhtuda, et nuputamist on omajagu.