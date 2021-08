Türil keset ööd laste eraldamine emast tõi kaasa teenistusliku järelvalve

EKRE, Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Türi osakondade ühispöördumises seisis, et viis, kuidas kaks last ema juurest eraldati, oli ebainimlik ning sügavalt traumeeriv. Lastekaitse­spetsialisti tegevuse ja pädevuse suhtes on alustatud teenistuslikku järelevalvet.