Reinsalu Kallasele: on suur oht, et Eestit rünnatakse samamoodi nagu Leedut

«Pöördun valitsuse poole seoses Leedu hübriidkriisiga. On kiiduväärne, et Eesti on toetanud Leedut nii varustuse kui elavjõuga. See kriis on sellise iseloomuga, et tõenäosus, et sellisel moel rünnatakse ka Eestit, on lähemat tulevikku ja võimalikke Lääne-Venemaa vastasseise silmas pidades reaalne,» kirjutas Reinsalu.