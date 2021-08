«Sellist arusaama ja selgust, et Soomere on nende ühine kandidaat – seda ei olnud. Tõdemus ja tänane otsus kasvaski sellest välja, et kõik erakonnad olid ebamäärased ja ebaselged. Sellest võis aru saada ja väljagi lugeda, et suure tõenäosusega ei ole Soomere kandidatuuri taga vähemalt 68 häält,» põhjendas Seeder.