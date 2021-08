Tulirelva kasutanud politseinik polnud taseri koolitust läbinud

«Taserit ei ole eraldi igal patrullpolitseinikul nimeliselt, vaid see võetakse iga vahetuse alguses relvaruumist. Patrullpaari kohta on üks taser, sest turvataktikaliselt peab taseri kasutamisel teine politseinik samal ajal julgestama tulirelvaga juhuks, kui taseri kasutamine ei õnnestu,» kirjeldas PPA turvataktika analüütik Kalmer Filatov.

Taserid jõudsid PPAsse 2018. aasta lõpus ja esmareageerijate kasutuses on neid tänase seisuga veidi üle 130, osa neist ka sisekaitseakadeemial väljaõppe tarbeks, selgitas Filatov. «Taserite juurdesoetamist politsei hetkel ei plaani, sest näeme, et meil on vajalik kogus tasereid olemas. Küll aga planeerime jätkata juba varem planeeritud koolitustega, et võimalikult paljudel esmareageerijatel oleks taseri kasutamise õigus ning nad saaksid ka regulaarselt selle relva kasutamist harjutada,» kinnitas analüütik.