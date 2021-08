Rannapungerja supluskohas uppus 64-aastane mees

6. augustil kell 17.21 andis naisterahvas teada, et tema abikaasa oli läinud Rannapungerja supluskohas tugeva tuulega ujuma, kuid juba pool tundi polnud teda enam näha. Kohale kiirustanud päästjad alustasid kohe kummipaatidega pinnaltpäästet ning kell 17.50 leidsid umbes saja meetri kaugusel kaldast vee pinnal hulpiva mehe. Kahjuks ei andnud kaldale toimetatud mehe elustamine tulemust.

Sellel aastal on uppunud 41 inimest, neist neli Ida-Virumaal. Päästeamet juhib tähelepanu, et tugeva tuulega ujuma minek on ohtlik ning enne tuleks hinnata oma füüsilisi võimed ja tervislikku seisundit.