Lasnamäe vaktsineerimisbuss on laupäeval Linnamäe Maxima juures

Linnamäe tee 57 parkivas bussis saab lasta end kaitsepookida laupäeval kell 10-17 ja pühapäeval kell 10-16. Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen.

Vaktsineerimisbussi kasutamine on mugav, sest see peatub peamiselt kaubanduskeskuste parklates ning seepärast on selle külastamine ühildatav tavapärase poeskäiguga. Vaktsineerimisbuss teeb tuuri jooksul ringi peale tervele linnaosale.