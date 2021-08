Pühapäeva päev pakub väikest vihmapausi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti tekib udu. Puhub lõunakaaretuul 3-8 meetrit sekundis. Lääne-Eesti saartel ulatub edelatuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 12-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Hooti sajab vihma ja võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.