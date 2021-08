Eesti lühiuudised

PPA tugevdas kontrolli piiriäärsetel aladel

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) tugevdas piirikontrolli Eesti-Läti piiriäärsel alal ja sadamates, et ennetada ebaseaduslikke piiriületusi juhuks, kui migratsioonisurve peaks tabama Eestit. Läti piirivalveteenistuse andmetele tuginedes on nädalavahetusel riigi piiril kinni peetud vähemalt 70 kolmandatest riikidest pärit migranti, kes püüdsid ebaseaduslikult piiri ületada. PPA piirivalveosakonna politseikoloneli Ivo Utsari sõnul tähendab see Eesti-Läti piiriäärsetel aladel liikujatele, et ametnikud kontrollivad tavapärasest enam nii inimeste dokumente kui ka piiriäärsetel aladel liikuvaid sõiduautosid, busse, veokeid jne. Utsar lisas, et juhul kui keegi märkab piiriäärsel alal välismaise välimusega inimeste gruppi, kelle puhul on alust kahtlustada, et tegu on ebaseaduslike piiriületajatega, tuleb sellest teada anda numbril 112. «PPA jälgib pidevalt olukorda Eesti piiril, et märgata muutusi, mis võiksid viidata võimalikule ebaseadusliku rände ohule. Olukorra muutudes oleme valmis rakendama täiendavaid meetmeid, et vajadusel Eesti piiri veel tugevamalt kaitsta,» kinnitas Utsar. PM