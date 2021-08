Ravimiameti kauaaegne peadirektor lahkub ametist

Arstiteaduse eriala lõpetanud Raudsepp on aastate jooksul tõusnud rahvusvaheliselt tugevaimate ravimiregulatsioonide ekspertide sekka ning tema juhtimisel on ravimiamet edukalt töötanud paljudes rahvusvahelistes võrgustikes, teatas amet.

Raudsepp tänas oma kolleege ja partnereid pikaajalise hea koostöö eest. «Ravimiohutus on meeskonnatöö – seda nii riigi sees kui rahvusvaheliselt. Koroonakriis on ravimite ja vaktsiinide tähtsust meie kõigi jaoks veel enam rõhutanud,» sõnas ta, lisades, et tal on hea meel, et ravimiametis on valdkonna tipptegijad, kes teevad tööd südamega ning professionaalselt.