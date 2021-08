Eesti lühiuudised

Riik tahab mobiil-ID asemele SIM-kaardivaba lahendust

Riik otsib hankega uut mobiilse isikutuvastuse pakkujat ja kuigi mobiil-ID esialgu ei kao, ei jätka see uuel aastal tõenäoliselt riikliku lahendusena. Nimelt loodab riik leida uue teenuse, mis ei ole SIM-kaardipõhine. Praeguste lahenduste – mobiil-ID, Smart-ID ja ID-kaardi – kõrvale tuleb tõenäoliselt uus, riigi poolt toetatud lahendus. Põhiline sisu jääb uuel lahendusel samaks: ka sellega saab end autentida, logida sisse teenustesse ja anda digiallkirja. Uus lahendus peaks toimima järgmise aasta 1. juulist. See, kas uus teenus on lõpptarbijale tasuta või tasuline nagu mobiil-ID, on hankes lahtine ehk sõltub pakkumisest. ERR