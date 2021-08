Vaktsiini- ja testivastaste vallandamine läheb lihtsamaks

Advokaadibüroo Sorainen partneri vandeadvokaat ­Carri Ginteri (pildil) hinnangul on seesugune lähenemine ­olukorrale õiguslikult leebem ja ­mõistlikum kui ainult vaktsiinipõhine erand. «Kui on kaks asja kombineeritud – üks on kõrgendatud risk ametikohal ja teine see, et lisaks vaktsiinile on inimesel võimalik end ka testida ja sellega ­näidata oma ohutust –, siis võib-olla on see täitsa mõistlik plaan,» sõnas Ginter Postimehele. Samas nentis ta, et kokkuleppes sätestatud töötajate arv 50 tundub talle kummaline. «See 50 tundub mulle suvaline olevat. Kes seda määrab või hindab, et just 50 töötajat on ohutegur – see ju oleneb sellest, kui hajutatult nad asutuses koos töötavad,» avaldas advokaat selle nüansi üle imestust.