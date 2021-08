Perearstivahetus üllatuseks – «Kui see süsteem käibki nii, siis on see probleem»

Krista (nimi muudetud, toimetusele teada) oli hiljuti sunnitud tervisehädade tõttu perearsti poole pöörduma. Aja panemiseks helistas Krista korduvalt numbrile, mida oli harjunud oma perearsti külastamiseks valima. Telefonis kõlas aga teade, et tegemist on numbriga, mis ei ole enam kasutuses.

Järgmise sammuna otsustas Krista logida digilugu.ee patsiendiportaali, lootes sealt selgust saada. Digiloos oli aga perearstiks määratud Kristale võõras arst, seejuures kontaktandmeid uue nime juures polnud. Pärast mõnda aega interneti­avarustes kaevamist jõudis naine oma perearstikeskuse kodulehele, kus seisis teade, et tema senine perearst on läinud pensionile ning tema nimekiri on üle viidud kellelegi teisele.

Krista leiab, et kui talle, noorele inimesele, tekitas olukord segadust ning ebamugavust, siis vanem inimene, kes pol arvutikasutamises piisavalt pädev, võib sootuks hätta jääda. Enim küsimusi tekitab naises see, miks talle perearsti vahetumise kohta ühtegi teadet ei saadetud. «Kui see süsteem käibki nii, siis on see probleem,» lausus Krista.