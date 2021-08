Eestis on 60 protsenti täisealistest saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi

Eelmisel nädalal tehti Eestis 26 106 esmast kaitsesüsti. Covid-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on praeguse vaktsineerimistempo juures saavutav eesmärk kaitsta 22. septembriks vähemalt ühe doosiga 70 protsenti täiskasvanutest.

«Seejuures panen kõigile inimestele südamele, et nad ei jätaks tegemata teist kaitsesüsti, kui nad on esimese saanud kas Pfizeri, Moderna või Astra Zeneca vaktsiiniga,» lisas Seer. «Kuigi üks kaitsesüst on parem kui mitte ühtegi, siis tõhus kaitse tekib ühe kuni kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist.»