Abordivastane Elu Marss pole siiani 171 000 katuseraha kätte saanud

MTÜ Elu Marss algatas teisipäeval ühismeedias annetuste kogumise, et rahastada tänavust abordivastast Elu Marssi. «Kuna me ei ole veel kätte saanud meile kuuluvat toetust, siis me käivitame annetuskampaania!» seisab Elu Marsi Facebooki lehel. «Üritus - Elu kaitseks läheneb kiiresti ja me vajame just nüüd teie kiiret reageerimist ja abi! Palun pane õlg alla tõelisele väärtusele - Elu väärtusele!»