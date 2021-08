«Jätkusuutliku migratsioonipoliitika lähtekoht on ennetus – koostöö kolmandate riikidega, et nad aitaksid kaasa ebaseadusliku migratsiooni, sh inimsmugeldamise, tõkestamisele ning tõhus piirikontroll. Samuti arusaam, et ebaseaduslikult Euroopa Liitu saabunud inimesed saadetakse varem või hiljem oma koduriiki tagasi,» selgitas siseminister Kristian Jaani (Keskerakond) ministeeriumi teates.