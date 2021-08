Uus kandidaat? Indrek Laul saatis poliitikutele 12-leheküljelise visiooni presidendi rollist

Laul leiab, et kuna riigipea on esmalt ja märgiliselt kogu riigi esindaja, on tal haruldane võimalus välismaal kaasa aidata Eesti majanduse, hariduse ja kultuuri ekspordile.

«Kadrioru bassinoot, see presidendi poolt stabiilsust hoidev ja koostööd hindav pidepunkt nii kodus kui välismaal, tema tulemustele orienteeritud välissuhtlus annab vajaliku toe riigi turvaliseks poliitiliseks, majanduslikuks ja kultuuriliseks arenguks,» märgib Laul ja lõpetab kirja mõttega, et riigipeal on palju võimalik kaasa aidata, avada uksi maailmas, toetada nii välismajanduse kui investeeringute, kultuuri- kui ka hariduse ekspordi vallas. «See on praegu üks vabariigi presidendi väga vajalik roll, et aidata arendada ja hoida Eestit turvalise ja eduka heaoluriigina.»