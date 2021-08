Mihkel Mutt kandideerib Tallinnas Isamaa nimekirjas

«Omavalitsuse juhtimises osalemine on nagu oma koduse majapidamise haldamine. Sa tahad, et seal valitseks kord ning et sealt aetaks asju õigel viisil, õigetest põhimõtetest lähtudes. Isamaa egiidi alla on inimesi toonud mure samade asjade pärast, mis mindki,» ütles Mutt täna toimunud Isamaa Tallinna kampaania avaüritusel.