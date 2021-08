Vallandatud kiirabitöötajad lähevad Tallinna Kiirabi vastu kohtusse

Joona Sõsa, endine Tallinna kiirabi õde-brigaadijuht, on üks nendest, kes augusti alguses vallandati. Temagi edasine plaan on minna kohtusse.

«Vaktsineerimata inimestele saatis Adlas dokumendi, kus oli kirjas, et alates 22. juulist kuni 31. juulini ei anna Tallinna Kiirabi neile tööd ning nende vahetused antakse teistele. Nendel, kes ei olnud vaktsineeritud, keelati tööle tulla,» võttis Sõsa toimunu kokku ning lisas, et temaga isiklikult keegi ei rääkinudki. «Kogu suhtlus käis meili teel ja Raul Adlase nimel. Personalijuht vahendas neid kirju,» rääkis Sõsa.

Järsk vallandamine tõi endaga kaasa augud töögraafikus. «Brigaadijuhtide graafikus jäi katmata 47 vahetust. 47 vahetust, sest inimesed, kes on õppinud koolis neli aastat, kes on harinud ennast, ja töötanud, neil keelatakse tulla tööle ja ülejäänud on sunnitud tegema ületunde,» avaldas Sõsa nördimust.