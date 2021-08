Endised sotsiaalministrid: Mändmaa on hea valik kantsleri ametikohale

«Maarjo Mändmaa omab pikaajalist kogemust nii samast ametist enne kui ka hiljem teiselt juhtivalt ametikohalt sotsiaalvaldkonnas. Nii et ta on hea valik,» arvas Ossinovski.

Ossinovski usub, et Mändmaal tuleb uuel ametikohal esimese asjana koroonakriisi ohjamine ja vaktsineerimisprotsess järje peale saada. «Need on asjad, kus kahtlemata on avalikkusel ootused,» rõhutas ta.

Aastatel 2009-2012 sotsiaalministri ametikohal olnud ja praegu riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Hanno Pevkur leiab samuti, et Mändmaa on väga tugev kandidaat kantsleri kohale. «Ta on seda tööd varem teinud, ei vaja pikka sisseelamisaega ja kindlasti on suuteline asju korraldama,» märkis Pevkur.

Pevkuri arvates on kõige olulisem, et sotsiaalministeerium oleks kindlalt hoitud. «Pole vaja kõhelda. Eelkõige on hetkel vaja otsuseid vaktsineerimise korraldamises. See on kõige kriitilisem,» rõhutas endine sotsiaalminister.

Ettepaneku nimetada sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale Maarjo Mändmaa teevad valitsusele sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.