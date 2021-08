Struktuurüksustele on antud ülesanne vähendatavaid ametikohti leida. See tähendab, et iga üksus hindab, kas ja kuidas on võimalik nende töö ümber korraldada. Ümberkorraldustel ei ole kindlat tähtaega, politseiameti kinnitusel tehakse neid jooksvalt ja võimaluse järgi.