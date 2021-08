Ettevõtja koroonapiirangutest: valitsus annab segast infot

Käesoleva nädala algusest taas uute piirangutega silmitsi seisvad toitlustusettevõtted on keerulises olukorras. Ühelt poolt on viimased poolteist koroona-aastat jätnud juba sügava jälje ja teisalt nörritab ettevõtjaid endiselt see, et valitsus kehtestab uusi reegleid sedavõrd lühikese etteteatamisajaga. «Seda, kuhu me sügiseks jõudma hakkame, teadsime ju väga pikalt ette. On palju asju, mida valitsus oleks võinud varem selgelt ära otsustada ja ka selgelt kommunikeerida,» leidis kohviku NOP asutaja Margit Aasmäe.