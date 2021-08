TLT testis Tallinna tänavatel esimest elektrilist liigendbussi

«Tänu madalale sisenemisele sobib buss ka erivajadustega sõitjatele, kuna on varustatud ratastooli rambiga. Bussi sõit ja kiirendus olid sujuvad,» rääkis ta.

Bussil on ka kiirlaadija, mis võimaldab seda ringide vahepealsel ajal laadida, kuid TLT ei saanud seda võimalust testida, sest Tallinnas vastav taristu veel puudub, ütles Viikmaa. Tema sõnul elektribusside katsetused Tallinna teedel jätkuvad, et näha, kuidas need bussid Eesti kliimasse sobivad.