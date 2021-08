Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul võttis terviseamet neile saadetud vihje peale eile Pirita ranna suplusveest proovid. «Täna teavitas terviseamet linnaosavalitsust, et proovide üldpildis leidus sinivetikat, kuid mitte massiliselt,» ütles Liinat.

Võimalik, et vetikas hakkab veesambasse koonduma, võimalik, et on tuulte ja vihma mõjul juba hajumas, sedastab terviseamet.