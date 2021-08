Ohtlikke aineid võib edaspidi ühelt laevalt teisele pumbata vaid kuuel ankrualal

Punkerdamine, mis tähendab, et merel pumbatakse kütust ühelt laevalt teisele, selleks et teine laev saaks kütust edasi sõitmiseks, on ohuhinnagust tulenevalt lubatud varasema 19 ankruala asemel ainult kuuel. Punkerdamiseks sobilikud ankrualad on Muuga J, Muuga L, Muuga K, Muuga M, Tallinn G, Tallinn E.