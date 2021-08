Intervjuu ⟩ Ellen Valter Toronto Eesti Keskusest: «Nagu ehitaksime lennukit, samal ajal kui see püüab õhku tõusta»

Ellen Valter on Kanadas Northern Birch Credit Union Limitedi (NBCU, endine Toronto Eesti Ühispank) nõukogu ja International Estonian Centeri (Uue Eesti Keskuse) juhtkomitee esimees. Ta on praegu Eestis ning esineb täna Paides arvamusfestivalil, kus osaleb «Meie riigi» laval arutelus «Eesti on Eestist palju suurem». Eile rääkis ta Postimehele, kuidas edeneb uue Eesti Keskuse rajamine Torontos.

Toronto Eesti Maja müük lõpetati 1. septembril eelmisel aastal. Raha on nüüd käes. Meil on maja ostjaga üürileping, me saame seda maja kasutada, nagu oleme seda seni teinud. Saame [uue hoone] ehitusega peagi pihta hakata, sest kõik vajalikud load saame kohe kätte. Uue Eesti Keskuse hoone tuleb Toronto südalinna kahe metrootunneli kohale. See tähendab, et ohutusele on väga kõrged nõuded. Linnavolinikud on juba oma jah-sõna öelnud, aga ma ei saa veel öelda, millal täpselt läheb kopp maasse. Kindlalt on aga teada, et täna (eile – toim) võetakse ehitusplatsilt puud maha ning hakatakse parkimisplatsilt asfalti koorima.