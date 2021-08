Anatoli Arhangelskit tabanud prioonhaigust on diagnoositud Eestis tänavu tavapärasest enam

«Regionaalhaiglas oleme tõesti sel aastal diagnoosinud kolm tõenäolist prioonhaiguse juhtu, kuid eelnevatel aastatel pole neid jälle olnud,» kinnitab Postimehe päringule vastuseks Põhja-Eesti regionaalhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Andrus Kreis, kuid lisab siis, et tal pole infot, mis kinnitaks, et seda haigust oleks praegu tavapärasest rohkem diagnoositud.

«See on siiski võimalik, kuna diagnostiline võimekus on paranenud, kuid see ei tähenda, et seda haigust esineks sagedamini,» sõnas Kreis.