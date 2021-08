Üheksa kannatanuga gaasiplahvatus võis olla tahtlikult tekitatud

Plahvatuses vigastada saanud kaks päästjat, patrullpolitseinikud ning kiirabiautojuht viidi raskete vigastustega haiglasse. Sündmuskohal vajasid esmaabi veel kolm majaelanikku. Kuigi Lõuna prefekti Vallo Koppeli sõnul said kõige raskemalt viga 23- ja 25-aastased politseinikud, kes on ulatuslike põletushaavade tõttu väga raskes seisus, suri eile õhtul haiglas mees, kes plahvatuse ajal korteris viibis.

Elanik lukustas end korterisse

Korteris elavale mehele, kes saadud vigastustesse eile õhtul haiglas suri, viidati kui asotsiaalsete elukommetega mehele. «Seal elas üks mees oma emaga. Ta saigi seni elus hakkama vaid tänu oma ema arukusele,» seletas naabertrepikojas elav proua Tiiu. Ühtlasi märkis ta, et arvas plahvatust tundes, et nüüd küll kukub kogu maja kokku. Tiiu naaber, kes keeldus ajakirjanikule oma nime ütlemast, lisas lühidalt, et tema teada oli korteri peremees asotsiaalsete elukommetega endine vang.