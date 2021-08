Riik tellib mandri ja suursaarte vahele uue parvlaeva

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust korraldatakse nelja reisiparvlaevaga. Viimaste aastate jooksul on reisijate ja sõidukite arv märgatavalt tõusnud, mistõttu on pikad järjekorrad sadamates olnud inimestele suureks murekohaks.

«Viienda laeva tellimist on juba varasemalt ettevalmistatud ning vahejuhtum Tõlluga on andnud kinnituse, et uus laev on vajalik paremaks toimetulekuks ootamatute olukordadega,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.