Laste äravõtmine: Türi volinikud soovivad vallajuhtide ja lastekaitse tegevuse uurimist

Volikogu kokku kutsumiseks on andnud allkirja kümme volinikku Reformierakonnast, Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Keskerakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, teatas volikogu esimees reedel.

Volinikud peavad oluliseks vallavolikogu sekkumist ning uurimiskomisjoni moodustamist, et tagada juhtumi erapooletu uurimine ning selgitada välja probleemid.

«Peame vajalikuks tasakaalustatud uurimist, kuna traumeerivale laste äravõtmisele lisaks on selgunud uusi asjaolusid, mis nõuavad ka vallajuhtide juhtimisotsuste ja osalusega arvestamist,» märgivad volinikud. «Me ei soovi uurida ega anda hinnangut ema või isa käitumisele, küll aga peame reageerima vallavalitsuse tegevusele, see on meie seadusejärgne kohustus.»