Ei, palju vanem seos. Selgub, et Konstantin Päts oli sarapuulemb ja lasi neid Oru parki hulgi kasvama panna. Savisaare aias on tavalised ja kirjulehised sarapuud.

Miks on üsna aia keskel sirge tüvega arooniapuu? Kuigi aroonia on tavaliselt põõsas.

Aga sellepärast, et Hundisilma aroonia on poogitud pihlaka tüvele.

Ja vastab alles pärast hoolikalt mõõdetud pausi, mille keskel külaline on puud nuusutanud ja püüdnud meelde tuletada, et oks meenutab justkui rosmariini, aga vürtsikas lõhn on puudu ja üldse on kahtlane, et rosmariin Eesti talves sellise inimesekõrguselise põõsana võiks eluvaimu säilitada.