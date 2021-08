Ligipääsetavuse pärast pealinnas muret tundvad sotsid avaldavad meelt

«Meie jaoks on ligipääsetavuse teema ülioluline. Tallinnas on tehtud häid ja halbu otsuseid, kuid kahjuks ei ole Tallinna võimud mitme aastakümnega lahendanud seda probleemi, et Lasnamäel elavad erivajadustega inimesed, väikeste laste vanemad ning eakad ei saa kasutada Laagna teel asuvaid bussipeatusi, kuna sildadelt alla minemine või sillale üles tulemine on ohtlik, ebamugav või suisa võimatu. Need on küsimused, millega sotsiaaldemokraadid soovivad järgmises linnavalitsuses väga tõsiselt tegeleda,» kommenteeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Tallinna piirkonna juht ning linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid.

«Raha linnal on. Kõik on prioriteetide küsimus. Ju siis erivajadustega inimeste, vankritega emade ning eakate heaolu ja väärika elu tagamine ei ole praeguse võimu prioriteet. Ma kutsun Lasnamäe linnaosavanemat Vladimir Sveti tulema meie meeleavaldusele ja kohapeal veenduma, et probleem on tõesti väga tõsine. Kusjuures Laagna tee sillad on vaid üks näide. Selliseid kohti, kus Lasnamäe elanikel on praktiliselt võimatu liikuda, on veelgi,» rõhutas Klaus.