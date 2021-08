Marko Pomerants Afganistanis toimuvast: asi on masendav

Täna suhtekorralduses tegeva endise riigikogulase ja eksministri sõnul on Eesti kaotanud kahel perioodil, nii võõrvõimu eest Afganistani saadetud kui ka taasiseseisvumise järgselt seal üle 40 mehe. Neist üheksa iseseisva riigina.

«Poliitikud ütlevad, et selline on vabaduse hind. Teisest küljest on see perede jaoks ju alati väga suur traagika, mida poliitikaga ja õige asja eest võitlemisega ei lohuta,» rääkis Pomerants. «Kahju on sellest aspektist, kui kõik see luhta läheb, aga ega küsimus ei ole viimases kolmekümnes või neljakümnes aastas, vaid tegelikult juba sadades aastates.»

Marko Pomerants tõdes, et ajaloost pole õpitud. «Tegelikult pole seda edu suures pildis saavutatud. Ainus, mis hämmastab, on see, kui kiiresti kõik on nüüd toimunud – alles olid liitlasväed kohal ja tänaseks hakkab riigis kogu territoorium, mis ei ole üldse mingisugune Muhumaa, Talibani kontrolli alla saama. Selles mõttes on asi ikka masendav.»